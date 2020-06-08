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Aktüel

Kırmızı ışığın yandığını fark etmeyen otomobil sürücüsü motosiklete çarptı

Arnavutköy – Haraççı çevre yolunda kırmızı ışığın yandığını fark etmeyen otomobil sürücüsü, 64 yaşındaki motosikletliye çarptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:34:08 -
Kırmızı ışığın yandığını fark etmeyen otomobil sürücüsü motosiklete çarptı

Arnavutköy – Haraççı çevre yolunda kırmızı ışığın yandığını fark etmeyen otomobil sürücüsü, 64 yaşındaki motosikletliye çarptı.


Arnavutköy – Haraççı çevre yolu üzerine Karlıbayır mevki’inde meydana gelen trafik kazasında 34 GA 727 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Muhlis Bendil (64) yol üzerinde bulunan ışıkların kırmızı yanması nedeniyle durdu. Olay esnasında ışıkların yandığını ve motosikletin olduğunu fark etmeyen 34 RP 7469 plakalı araç sürücüsü Işıl Özdemir, Muhlis Bendil’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen motosiklet devrildi. Motosikletin devrilmesiyle yere düşen sürücünün yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü tedavi edilmek üzere Arnavutköy Devlet Hastahanesi’ne kaldırdı. 64 yaşındaki motosiklet sürücüsü Muhlis Bendil’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Motorum da ilaçlarım vardı


Kazadan sonra gelen ambulansta müdahalesi yapılan 64 yaşındaki Muhlis Bendil’in, “motorumda ilaçlarım var onları almam lazım” demesi üzerine sağlık ekipleri yaşlı motosiklet sürücüsünün ilaçlarını kendisine teslim etti.

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