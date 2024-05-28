Kırmızı ette pahalı ama o konuda en ucuzu Türkiye!

Elektrikli araçlar, büyüyen hızla günlük hayatımızdaki yerini alıyor. Benzin-dizelden elektrikli araçlara dönüşüm, alt yapı eksikliği sebebi ile istenilen hızda ilerlemese de, yine de önlenemez ilerleyiş yaşıyor. Altyapıda ise en önemli sorun, şarj.

Şarjda Avrupa'nın en ucuzu ise, Türkiye.. Kırmızı ette Türkiye'nin fiyatları, Avrupa'ya göre iki katı iken, elektrikli araç şarjında Türkiye Avrupa'nın en ucuzu..

İrlanda merkezli Switcher.ie şirketi, elektrikli araçların ‘evden şarj’ maliyetlerini Avrupa ülkelerini baz alarak karşılaştırdı. Türkiye, araçların evden en ucuza şarj edildiği ülke olarak ilk sırada yer aldı. Türkiye’de tam şarj ortalama 3.30 Euro ile yapılırken, 100 km’de ödenen maliyet ise 0.99 Euro olarak hesaplanıyor.

En pahalı elektrik şarjını duyunca, "Bizi kıskanıyorlar" sözünden emin olacaksınız. Evet elektrikli araç şarjında en pahalı ülke ise Almanya.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye’deki elektrikli araç sahipleri 100 km başına sürüş maliyeti 0.99 Euro yani 35 TL’yi bulurken, Togg T10X 199 TL’ye şarjı tamamlıyor. Daha düşük kapasiteli Tesla Model Y ise 168 TL’ye doluyor..

İŞTE ALMANYA'NIN BİZİ KISKANDIĞI KONU

Elektrikli araç şarjında bizi en çok kıskanan ülke ise Almanya.. Zira Avrupa’nın elektrikli araç şarjında en pahalı ülkesi Almanya. Almanya'da fiyat 23.53 Euro. İkinci pahalı ülke ise 22.25 Euro ile İrlanda. Üçüncü ülke ise Belçika.