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Ekonomi Kırmızı ette flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Ekonomi

Kırmızı ette flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-07-26 13:08:00 -
Kırmızı ette flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Et ve Süt Kurumu (ESK), Polonya’dan tır bazlı taze karkas sığır eti ithal ederek şarküteri ürünleri üreten firmalara satacağını duyurdu.

Et ve Süt Kurumu (ESK), Polonya’dan tır bazlı taze karkas sığır eti ithal ederek şarküteri ürünleri üreten firmalara satacağını duyurdu.

ESK'dan yapılan açıklamaya göre, Polonya’dan ithal edilecek taze karkas etin kilosu 195 liradan işletmelere satılacak. Bu fiyata ayrıca KDV eklenecek. Kurum, istediği zaman bu fiyatı güncelleyebilecek.

Kurum’dan yapılan duyuruda şöyle denildi:

“Kurumumuzca, kırmızı et sanayi alanında fiilen faaliyet gösteren firmalara (şarküteri üretimi yapan) tır bazlı olarak ithal taze karkas sığır eti satışı yapılacaktır.”
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