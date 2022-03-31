Kırmızı ete zam
Kırmızı ette yüzde 48'lik zam tartışması devam ederken parakende etin kilosuna yüzde 10 civarında zam geldi.
Yüzde 48'lik zam tartışması devam ederken kırmızı ete yeni bir zam geldi. Dana karkasın toptan kilo fiyatı 5 lira arttı. Buna göre perakende de etin kilosu yüzde 10 dolayında zamlandı.
Dünya Gazetesi'nden Ömer Gören'in haberine göre perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 10-15 lira civarı zam olarak yansıyacak.
Dana karkasın kilosu 90 lira oldu
27 Kasım'da 2021 tarihinde, toptancının dana karkası perakende esnafına kilosu 49 liraya verirken, 29.12.2021 de 61 liraya çıktı. Ocak ile Mart 2022 arasında et fiyatları toptanda yüzde 20-25 oranındaki artışla 80-85 lira bandına geldi.
Bugün de yapılan yeni zamla, dana karkasın kilosu 90 liraya ulaşırken, 31 Mart itibariyle yeni fiyatlar geçerli olacak. Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 10-15 lira civarı zam olarak yansıyacak.