Kırmızı et fiyatlarını düşüren adım sonrası yeni karar

Ocak ayından bu yana aralıklarla zam yapılan kırmızı ette fiyatlar düşmeye başladı. Yılbaşından bu yana artan fiyatların önüne geçmek için Et ve Süt Kurumu kırmızı et ithalatına başlamıştı. Kurumun ithal ettiği etleri zincir marketler üzerinden uygun fiyatla satarak arz-talep dengesini sağlaması ve kasapların daha fazla kırmızı ete ulaşmasıyla birlikte aylar sonra kırmızı ette indirim oldu. İstanbul Kasaplar Esnaf Odası üyesi Veysel Günal, Et ve Süt Kurumu'nun ithal et getirmesiyle birlikte etin kilogram fiyatında 70 liraya yakın bir indirim olduğunu söylerken, Kurban Bayramı'na kadar 20 liralık bir indirim daha beklediklerini belirtti.

KIRMIZI ET FİYATLARINDA DÜŞÜŞE NEDEN OLAN İTHALAT YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

Et ve Süt Kurumu'ndan alınan bilgilere göre piyasanın et ihtiyacını karşılamak, fiyat istikrarını ve vatandaşların daha uygun fiyatlarla kırmızı ete ulaşabilmesini sağlamak için yıl sonuna kadar et ithalatına devam edileceği öğrenildi.

"ET VE SÜT KURUMU'NUN İTHAL ET GETİRMESİ ARZ TALEBİ DENGELEDİ"

İstanbul Kasaplar Esnaf Odası üyesi Veysel Günal, "Kırmızı ette ocak ayından itibaren yüzde 40'ın üzerinde bir zam gelmişti. Bu arz talebinin artması üzerine tabii bu piyasadaki dengeyi bozdu. Tabii Et ve Süt Kurumunun ithal et getirmesinden ve sanayicilere eti vermesinden dolayı piyasalarda biraz arz talebi dengeledi. Kırmızı ette şu anda 650-700 lira bantlarından 580 lira bantlarına kadar geldi. Aşağı yukarı kilogramında 70 lira bandında düşüş oldu. Her sene kurban olduğu zaman fiyatlar artardı. Kurban fiyatları yüksek olduğundan dolayı, piyasaların ve esnafların da biraz işlerinde düşüklük olduğundan dolayı fiyatlar geriledi" diye konuştu.

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"MAHALLE KASAPLARI OLARAK 360-370 LİRA BANDINDA ET ALIYORUZ"

Et ve Süt Kurumu'nun piyasaya, sanayicilere 340 liradan et verdiğini söyleyen Günal, "Mahalle kasapları olarak 360-370 lira bandında et alıyoruz ama bizim aldığımız yerli ettir. Bakın burada ayırmamız gerekiyor. Markette de satılıyor, market ve AVM'lerin içinde satılan etlerin yüzde 90'ı ithal ettir. O yüzden de fiyatlar, arz talep dengesine göre farklıdır. Bu fiyatlar semtlere göre de değişiyordur" dedi. Ocak ayından bu yana yapılan zamları 'köpük zam' olarak değerlendiren Günal, "Şu anda piyasa dengeledi. Kurbanın da gelmesi fiyatları şu anda dengeledi. Biz isteriz ki fiyatlar daha da düşsün ama besici de diyor ki, 'Bizim de maliyetlerimizi kurtarmıyor', kasap da diyor ki, 'Biz de kendi maliyetimizi kurtarmıyoruz'. Kırmızı et bundan 2 ay önce Ramazan ayı sonlarına doğru 395 bandını görmüştü, şu anda 370-365 bandından gidiyor" ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI ET FİYATLARI 20 LİRA DAHA DÜŞECEK"

Kurban Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde kırmızı etteki fiyat düşüşünün biraz daha sürebileceğini ifade eden Veysel Günal, "Çünkü vatandaşın alım gücü beyaz ete yönlendiği için kırmızı et fiyatları 20 lira daha düşecek gibi gözüküyor. Kuzu biraz geriledi. Kuzu bandı 480 liradan 440 liraya düştü. Bizim de satışımız 490 liradan aldığımızda 630-650 liraya veriyorduk. Şu anda biz 440'a alıyoruz, 580-600 bandında, yalnız bizim kıvırcık süt kutusudur. Danaya geldiğimiz zaman da 670 liradan 600 liraya kuşbaşı, kıymayı da 580 lira veriyoruz. Dana biftek antrikot 700 lira, bonfile bin 100 liradan 900 liraya düştü. Kuzu kuşbaşı 750 lira, kuzu eti de 600 lira şu anda" diye konuştu.

"DAHA FAZLA OLMASI GEREKİYOR"

Fiyat düşüşünün devam etmesini istediklerini dile getiren Sevgi Dağlı, "Bizim faydamıza olur, inşallah böyle düşmeye devam eder. Asgari ücretle geçiniyoruz, almakta zorlanıyoruz" dedi. Art arda gelen zamlardan sonra indirimi yeterli bulmayan Abdullah Köse ise, "Yılbaşından beri ne kadar zam geldi, ne kadar indirim oldu. Yapılan zamların yanında indirim insanları cezbediyor mu? Burası daha önemli ama yapılan zamların yanında bu indirim bir şey ifade etmiyor. İnsanların 50 liralık indirimle mutlu olacağını sanmıyorum. Daha fazla olması gerekiyor ki milletin bütçesine daha çok hitap etsin" diye konuştu.