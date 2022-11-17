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Gündem Kırmızı bültenle aranıyordu! Arnavutluk Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi
Gündem

Kırmızı bültenle aranıyordu! Arnavutluk Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi

Arnavutluk, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 16:47:00 - 2022-11-17 17:17:53

Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi.

Elbasan Asliye Mahkemesi Hakimi Elis Dine, Özer'in yer almadığı duruşmada, Elbasan Savcılığının 'Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi' yönündeki talebinin kabul edildiğini açıkladı.

Dine, "Bu davanın sonucunda mahkeme, Türk vatandaşı Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk Cumhuriyeti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne iade edilmesi talebini kabul ediyor ve iadesine izin veriyor." dedi.

Ayrıca Dine, bu kararın yarından itibaren 15 gün içerisinde Dıraç Temyiz Mahkemesine temyize götürülebileceğini söyledi.

Dava ile ilgili bir önceki duruşmalar 6, 21 Ekim, 1, 10 ve 14 Kasım'da görülmüştü.

30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş, karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

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Yorumlar

tespit

insanları tipine göre değerlendirmek çok yanlış. çok güvenilir temiz bir ifadesi var. bakışı duruşu çok saf gibi geldi. acaba birinin maşası mı oldu bu çocuk.

fetösavar

onbeş günlüğüne çıkmıştı... biraz uzamış yurtdışı işleri... hayırlısı ile vatanına dönecek sakallı genç... bu tipe para verenler suçlu. yahu siz yiyememişsiniz, bu genç ben iyi yerim abi demiş, vermişsiniz... su için beyler su... soğuğundan...
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