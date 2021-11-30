Kırmızı bültenle aranan terörist sınırda yakalandı
Hatay sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan 7 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hatay-Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan şahısların yakalandığını açıkladı.
Açıklama şu şekilde:
"Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."