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Yerel Kırmızı bültenle aranan terörist sınırda yakalandı
Yerel

Kırmızı bültenle aranan terörist sınırda yakalandı

Hatay sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan 7 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 16:02:00 -
Kırmızı bültenle aranan terörist sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hatay-Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan şahısların yakalandığını açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

"Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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