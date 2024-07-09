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Aktüel Kırmızı bültenle aranan şahıs bakın nerede yakalandı
Aktüel

Kırmızı bültenle aranan şahıs bakın nerede yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-07-09 17:47:00 -
Kırmızı bültenle aranan şahıs bakın nerede yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve yasa dışı suç örgütü faaliyetlerine ilişkin Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Belçika vatandaşı H.Ç, ilgili birimlerle yürütülen müşterek çalışma sonucu Yozgat-Çorum kara yolunda yakalandı.

Gözaltına alınan H.Ç, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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