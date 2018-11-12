Kirli yüzleri bir bir ortaya çıkıyor! FETÖ'cülerden DHKP-C'lilere destek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında kritik kamu kurumlarına ateş eden helikopter pilotlarının da arasında bulunduğu cuntacıların, cezaevinde slogan atan silahlı terör örgütü DHKP-C'lileri ayakta alkışlayarak eylemlerine destek verdiği tespit edildi.

FETÖ'nün diğer terör örgütleriyle birlikteliğini ortaya koyan bu gelişme, Sincan Ceza İnfaz Kurumunun güvenliğinden sorumlu jandarma güçlerinin hazırladığı tutanağa geçti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, DHKP-C üyeliğinden yargılanan tutuklu sanıklar Belgin Aydın, Semiha Eyilik, Damla Türkyılmaz ve Buket Yılmaz, 26 Ekim'de Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada hazır edilmeleri için cezaevinden alındı.

Sanıklar, Sincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonuna götürüldükleri sırada örgütsel slogan attı.

Bu esnada öğle arasında, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmalarına devam edilen Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davasının sanıkları da slogan atan DHKP-C'lileri ayakta alkışlayarak eylemlerine destek verdi.

"Bravo, bravo"

Bununla da yetinmeyen aralarında eski albayların da olduğu darbeci askerler, "Bravo, bravo" diye tempo tutarak, DHKP-C'li sanıkların eylemine ortak oldu.

Olaya müdahale eden cezaevinin güvenliğinden sorumlu jandarma personeli, gerekli idari işlemin yapılması için bu durumu tutanak altına alarak Sincan Ceza İnfaz Kurumları yönetimine bildirdi.

Cezaevi yönetimi de DHKP-C'lileri ayakta alkışlayan FETÖ'cüler hakkında disiplin soruşturması başlattı.

MİT'i vuran helikopter pilotları da var

Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 151 kişinin yargılandığı davanın sanıkları arasında MİT, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, TÜRKSAT ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi binalarını vuran helikopter pilotları da bulunuyor.

Darbe girişimi esnasında çok sayıda sivilin şehit olmasına neden olan pilotların, 15 Temmuz akşamı silah, mühimmat ve personel taşıyarak cunta faaliyetlerine destek verdikleri iddianamede yer aldı.

Davanın 23 Mayıs'taki duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, 86 sanık için birer kez, 36 sanık için de 4 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.