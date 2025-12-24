Kirli pazarlık ifşa oldu: CHP'li başkandan "rüşvetle iş" skandalı!

Halkın cebine göz dikip "liyakat" maskesiyle gezen CHP'de kirli pazarlıklar bir bir patlak veriyor! CHP Balıkesir Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin’in, işe alım karşılığında bir vatandaştan tam 50 bin TL haraç istediği ses kayıtları infiale neden oldu.

Kayıtlarda "Bu işler parti kanalıyla olan işler" diyerek yolsuzluğu kurumsallaştıran Keskin’in, "Senin ipin bizim elimizde gülüm" sözleriyle iş arayan garibanı açıkça tehdit ettiği görüldü. İşe girmek isteyenlerden binlerce lira talep eden bu zihniyetin, "çalışmaya razıysan verirsin" diyerek sergilediği pişkinlik "pes" dedirtti.

