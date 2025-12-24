  • İSTANBUL
Gündem Kirli pazarlık ifşa oldu: CHP'li başkandan "rüşvetle iş" skandalı!
Gündem

Kirli pazarlık ifşa oldu: CHP'li başkandan "rüşvetle iş" skandalı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milletin cebine göz dikip liyakatten dem vuran CHP’de kirli çarklar bir bir ortaya dökülüyor! CHP Balıkesir Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin’in, işe alım karşılığında vatandaşın tepesine çöküp 50 bin TL haraç kestiği ses kayıtları infiale neden oldu.

Halkın cebine göz dikip "liyakat" maskesiyle gezen CHP'de kirli pazarlıklar bir bir patlak veriyor! CHP Balıkesir Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin’in, işe alım karşılığında bir vatandaştan tam 50 bin TL haraç istediği ses kayıtları infiale neden oldu.

Kayıtlarda "Bu işler parti kanalıyla olan işler" diyerek yolsuzluğu kurumsallaştıran Keskin’in, "Senin ipin bizim elimizde gülüm" sözleriyle iş arayan garibanı açıkça tehdit ettiği görüldü. İşe girmek isteyenlerden binlerce lira talep eden bu zihniyetin, "çalışmaya razıysan verirsin" diyerek sergilediği pişkinlik "pes" dedirtti.

Yorumlar

Giresunlu Öğretmen

Yanlışınız var onlar emekçi! Atatürkçü! adil! adaletli! insanlar onlar emekçinin hakkını asla yemezler yanlışınız var bı daha bakın hele yapmayın etmeyin iftira atmayın bu güzel! insanlara onlar hiç öyle şey yaparlar mı tövbe deyin tövbe hemen

Mustafa

Rüşvet ı alanda veren de melundur
