Kirli pazarlık ifşa oldu: CHP'li başkandan "rüşvetle iş" skandalı!
Milletin cebine göz dikip liyakatten dem vuran CHP’de kirli çarklar bir bir ortaya dökülüyor! CHP Balıkesir Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin’in, işe alım karşılığında vatandaşın tepesine çöküp 50 bin TL haraç kestiği ses kayıtları infiale neden oldu.
Kayıtlarda "Bu işler parti kanalıyla olan işler" diyerek yolsuzluğu kurumsallaştıran Keskin’in, "Senin ipin bizim elimizde gülüm" sözleriyle iş arayan garibanı açıkça tehdit ettiği görüldü. İşe girmek isteyenlerden binlerce lira talep eden bu zihniyetin, "çalışmaya razıysan verirsin" diyerek sergilediği pişkinlik "pes" dedirtti.
