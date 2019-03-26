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Kirli ittifakı gözler önüne seren görüntüler!

CHP ve İYİ Parti ve Saadet Partisi cepheleri, terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP ile yapılan ittifakı inkar etseler de, partililerin söylemleri kirli oyunu gözler önüne seriyor.

26 Mart 2019 Salı 16:44

Muhalefet partileri, 31 Mart’a seçimlerine, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir ittifak oyunuyla hazırlanıyor. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP, tamamen AK Parti ve MHP düşmanlığıyla bir araya geldi. Söz konusu partilere, firari FETÖ’cüler destek verirken, PKK elebaşısı Cemil Bayık da AK Parti’ye karşı muhalefet partilerine destek verilmesi çağrısında bulundu.

“İttifakı reddet” taktiği

Bazı bölgelerde, birbirleriyle anlaşarak Cumhur İttifakı’nın karşısında en güçlü rakip kim olacaksa, onu destekleme kararı alan muhalefet partileri, aralarındaki ittifakı reddediyor. Özellikle CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi cepheleri, HDP ile yapılan iş birliği tüm çıplaklığıyla gözler önünde devam ederken, seçmenlerini kaybetmemek için resmi açıklama yapmaktan çekiniyor.

İttifak gözler önünde

Muhalefet partileri, özellikle Batı’da ittifakı reddetse de, siyasileri söylemleri kirli ittifakı gözler önüne seriyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:44
  1. CHP
  2. İYİ Parti
  3. Saadet Partisi
  4. HDP
  5. ittifak
  6. Kirli Ittifak
  7. AK Parti

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