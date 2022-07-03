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Spor Kırkpınar Er Meydanı'nın çimleri neden yeşil değil!
Spor

Kırkpınar Er Meydanı'nın çimleri neden yeşil değil!

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı güreşlerinde büyük bir coşku yaşanırken, CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından bakımı yapılan Sarayiçi Er Meydanı'nın çimlerinin sarı hali izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Yeşil çayır olması beklenen alanın bu denli bakımsız hali izleyenlere büyük şok yaşattı.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 19:42:00 - 2022-07-03 19:52:46
Kırkpınar Er Meydanı'nın çimleri neden yeşil değil!

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı güreşlerinde büyük bir coşku yaşanırken, CHP'li Edirne Belediyesi tarafından bakımı yapılan Sarayiçi Er Meydanı'nın çimlerinin sarı hali izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Yeşil çayır olması beklenen alanın bu denli bakımsız hali izleyenlere büyük şok yaşattı.

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