Kırklareli'nde yurt dışına çıkmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 29 kaçak göçmen yakalandı.28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:26
Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 7 grup belirlendi.
Ardından yapılan çalışmayla İran, Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 29 göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
YORUM YAZ