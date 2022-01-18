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Yerel Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi öldü
Yerel

Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi öldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 08:31:00 -
Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi öldü

Kocasinan Mahallesi, Ülkü Sokak'ta bir işyerinin önünde Osman Boz (46) ile A.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö. silahla Boz'a ateş etti.

Başından vurularak ağır yaralanan Boz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Boz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından otomobille bölgeden kaçan A.Ö, eski sanayi sitesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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