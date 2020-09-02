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Aktüel Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobil alev aldı
Aktüel

Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobil alev aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 21:49:03 -
Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobil alev aldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde şarampole devrilen otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Halil İbrahim Gezer idaresindeki 17 GR 235 plakalı otomobil, Taşağıl köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Sürücü devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Bir süre sonra otomobil alev aldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yaklaşık 45 dakikalık çalışması ile söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.


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