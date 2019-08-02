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Kırklareli'nde paramotor düştü: 2 yaralı

Kırklareli'nde paramotorun düşmesi sonucunda iki kişi yaralandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:40
Kırklareli'nde paramotor düştü: 2 yaralı

İğneada beldesi Kanara mevkisindeZafer Taşdelen tarafından kullanılan paramotor, plajın yaklaşık 50 metre açığında denize düştü.

Yaralanan Taşdelen ve Merve Asma çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Yaralanan Taşdelen ve Asma, sağlık ekiplerince Demirköy Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü.

Burada yapılan müdahalenin ardından ağır yaralanan Asma, Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:40
  1. İğneada beldesi Kanara mevkisi
  2. Zafer Taşdelen
  3. Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi
  4. paramotor
  5. plaj
  6. Demirköy Aile Sağlığı Merkezi
  7. sağlık ekipleri

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