Kırklareli'nde paramotor düştü: 2 yaralı Kırklareli'nde paramotorun düşmesi sonucunda iki kişi yaralandı.

İğneada beldesi Kanara mevkisindeZafer Taşdelen tarafından kullanılan paramotor, plajın yaklaşık 50 metre açığında denize düştü. Yaralanan Taşdelen ve Merve Asma çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Yaralanan Taşdelen ve Asma, sağlık ekiplerince Demirköy Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalenin ardından ağır yaralanan Asma, Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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