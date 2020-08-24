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Aktüel Kırklareli'nde maske takmayan 12 kişiye 10 bin 800 lira ceza uygulandı
Aktüel

Kırklareli'nde maske takmayan 12 kişiye 10 bin 800 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 16:44:52 -
Kırklareli'nde maske takmayan 12 kişiye 10 bin 800 lira ceza uygulandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 12 kişiye 10 bin 800 lira ceza uyguladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Vize ve Pınarhisar ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmadıkları belirlenen 12 kişiye 900'er lira ceza yazdı.

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