  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kırklareli'nde martı ve karabatak avlayan 3 kişiye 10 bin 929 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:43:09 -
Kırklareli'nde martı ve karabatak avlayan 3 kişiye 10 bin 929 lira ceza

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde tüfekle martı ve karabatak avlayan 3 kişiye 10 bin 929 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri ile bölgede çalışma yürüttü.

Bölgede kaçak avlandığı tespit edilen 3 kişi, vurduğu 3 martı ve 2 karabatak cinsi kuşla yakalandı.

Şüphelilere kaçak avcılık yaptıkları, ekosistemde tahribat ve eksiltme meydana getirdikleri gerekçesiyle toplam 10 bin 929 lira para cezası ve tazminat bedeli uygulandı.

Şüphelilerin tüfeklerine de el konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı