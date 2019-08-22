Kırklareli'nde korkutan orman yangını! 1,5 hektar etkilendi Pınarhisar ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Ataköy köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan bir helikopter, karadan 4 arazöz, 4 tanker, 2 ilk müdahale aracı ile orman işçileri ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Bölgede yaşayan vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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