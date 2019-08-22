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Kırklareli'nde korkutan orman yangını! 1,5 hektar etkilendi

Pınarhisar ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:32
Kırklareli'nde korkutan orman yangını! 1,5 hektar etkilendi

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Ataköy köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Yangına havadan bir helikopter, karadan 4 arazöz, 4 tanker, 2 ilk müdahale aracı ile orman işçileri ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:32
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