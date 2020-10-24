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Aktüel Kırklareli'nde kent ormanında toplanan çöplerle piknikçilere esprili tepki
Aktüel

Kırklareli'nde kent ormanında toplanan çöplerle piknikçilere esprili tepki

Yeniakit Publisher
2020-10-24 17:02:50 -
Kırklareli'nde kent ormanında toplanan çöplerle piknikçilere esprili tepki

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kent ormanında piknikçilerin geride bıraktığı çöpleri doldurdukları torbalarla Trakya şivesi ile "Çok temiz oldu be ya" yazarak esprili tepki gösterildi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye personeli ve vatandaşların katılımı ile piknikçilerin bıraktığı 300 torba çöp 3 saatte toplandı.

Belediye ekipleri alandaki boş araziye çöplerle "Çok temiz oldu be ya" yazısı yazdı. Çöplerle yazılan yazısı drone ile görüntülerine yansıdı.

Gerenli, programda yaptığı konuşmada, 7'den 70'e kent ormanını temizlediklerini söyledi.

Daha temiz bir çevre için bu tür etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Gerenli, "Burası hepimizin, Lüleburgaz halkının. Burayı en güzel şekilde yaşatmak, herkesin kullanacağı bir yer haline getirmek bizim en önemli görevimiz. Bunu hep birlikte başaracağız." dedi.



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