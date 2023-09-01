Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı.
Kofçaz ilçesinde jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı iddiasıyla takibe aldığı bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin uyarısına uymayan otomobil kent merkezine geldi.
Kent merkezinde de polis ekiplerinin ihtarlarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu Bademlik Mahallesi'nde durduruldu.
Araçtaki 2 şüpheli göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO