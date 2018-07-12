Kırklareli'nde fuhuş operasyonu! 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme iddiasıyla biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler S.Ü. (20), F.Z. (52) ve S.Y. (71) adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 71 yaşındaki S.Y. ile F.Z'nin tutuklanmasına, S.Ü'nün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

S.Y'nin adliye çıkışında bastonla yürüdüğü ve polislerin yardımı ile ekip aracına bindiği görüldü.