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Aktüel Kırklareli'nde FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Kırklareli'nde FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 09:33:57 -
Kırklareli'nde FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde FETÖ/PDY'nin askeri "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iki gün önce gözaltına alınan 3'ü muvazzaf, biri eski asker 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muvazzaf askerler F.Y, A.B, S.Ç. ile eski asker R.Ç. hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürüldü.

Şüphelilerden A.B, savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi. R.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.Y. ile S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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