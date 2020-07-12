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Aktüel

Kırklareli'nde denizde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Yeniakit Publisher
2020-07-12 21:25:50 -
Kırklareli'nde denizde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde serinlemek için denize girdikten sonra kaybolan kişinin bulunması için başlatılan çalışmalara ara verildi.

Alınan bilgiye göre, beldeye günübirlik tatile giden Hayrullah Torun (44), ailesi ile serinlemek için Mert Gölü mevkisinde denize girdi.

Torun'un dalgalara kapılarak kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İğneada Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri denizden, jandarma ekipleri "drone" ile havadan, AFAD ekipleri ise karadan arama çalışması başlattı.

Sahil Güvenlik ekipleri yoğun dalga nedeniyle çalışmalarını güçlükle yürüttü.

Çalışmaların bir bölümüne Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri de destek verdi.

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi. Arama çalışmalarına yarın devam edilecek.


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