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Aktüel

Kırklareli'nde denizde boğulan gencin cesedine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 10:14:36 -
Kırklareli'nde denizde boğulan gencin cesedine ulaşıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denizde boğulan gencin cesedine ulaşıldı.

Panayır İskelesi mevkisinde dün denize giren Ali Şimşek (27), bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İğneada Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulunan Şimşek'in cesedi, Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- İğneada'da kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki Mert Gölü mevkisinde denize girdikten sonra kaybolan Hayrullah Torun'un bulunması için çalışmalar yeniden başlatıldı.

Dün, Sahil Güvenlik ekipleri denizden, jandarma ekipleri "drone" ile havadan, AFAD ekipleri ise karadan arama çalışmaları yapmış, havanın kararması üzerine çalışmalara ara verilmişti.

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