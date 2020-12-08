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Aktüel Kırklareli'nde cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Aktüel

Kırklareli'nde cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 15:34:10 -
Kırklareli'nde cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde babasını darbettiğini ileri sürdüğü kişiyi silahla öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Adli raporlar, otopsi ve olay yeri inceleme raporları, tanık ve sanık ifadeleri, kamera araştırma tutaklarının yer aldığı iddianamede, tutuklu sanık Caner E. hakkında, maktul Adnan Bakır'ı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

İddianamede, olay yerinde 5 boş kovan ve 2 mermi çekirdeğinin bulunduğu, zanlının el svap analizlerinde atış artıklarının belirlendiği bildirildi.

Sanık Caner E, iddianamedeki savunmasında, maktul Adnan Bakır'ın babası B.E'yi darbettiğini öne sürdü.

Kendisini korumak amacıyla silah taşıdığını iddia eden Caner E, maktulü Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda gördüğünü, korkutmak amacıyla birkaç el ayaklarına doğru ateş ettiğini ve pişman olduğunu belirtti.

Sanığın yargılanmasına gelecek yıl ocak ayında başlanacak.

- Olay

Kırklareli'nde 13 Ağustos'ta Caner E, babasıyla aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Adnan Bakır'ı silahlı kavgada yaralamıştı. Bakır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Caner E. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

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