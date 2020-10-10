Kırklareli'nde caminin alemleri çalındı
Kırklareli'nde hırsızların üçüncü kez girdiği caminin 7 alemi çalındı.
Kırklareli'de hırsızların üçüncü kez girdiği Kemal Canlı caminin yedi aleminin çalındığı tesbit edildi.
Akalar Mahallesi'ndeki Kemal Canlı Camii'nin alemlerinin kırıldığını yerinde olmadığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Cami ekipler tarafından incelendi.
Kemal Canlı Cami Derneği Başkanı Cemalettin Büyükbattal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camide bulunan 7 alemin kırılarak çalındığını söyledi.
Caminin şadırvanındaki çeşmelerininde daha önce çalındığını belirten Büyükbattal, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bir an önce yakalanmasını istedi.