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Aktüel

Kırklareli'nde çalıntı motosiklet ile kapkaç yapan zanlı tutuklandı

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 10:11:50 -
Kırklareli'nde çalıntı motosiklet ile kapkaç yapan zanlı tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde çalıntı motosikletle bir kadının çantasını alarak kaçan zanlı tutuklandı.

Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi'nde dün kaldırımda yürüyen kadının çantasını motosiklet ile alarak kaçtıktan sonra yakalanan S.D'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen S.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının Üsküp beldesinde 3 motosiklet hırsızlığı ile daha önceden de küçükbaş hayvan hırsızlığına karıştığı belirlendi.

Öte yandan zanlının, kadının çantasını alarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.


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