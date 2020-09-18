  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırklareli'nde bir kadın girdiği gölette boğuldu
Aktüel

Kırklareli'nde bir kadın girdiği gölette boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:05:15 -
Kırklareli'nde bir kadın girdiği gölette boğuldu

KIRKLARELİ (AA) - Babaeski ilçesinde girdiği gölette kaybolan Türkmenistan uyruklu kadının cesedine ulaşıldı.

Çavuşköy köyünde gölete giren 38 yaşındaki Gullala Hudaykulyeva, bir süre sonra gözden kayboldu.

Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye, Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin çalışması sonucu Hudaykulyeva'nın cesedini göletten çıkarıldı.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Hudaykulyeva'nın cenazesi Babaeski Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD İncirlik Üssü kararını dünyaya duyurdu! Nükleer bombalar...
Dünya

ABD İncirlik Üssü kararını dünyaya duyurdu! Nükleer bombalar...

ABD'de Pentagon Sözcüsü Thomas Campell, İncirlik Üssü'nün Yunanistan'a taşınacağına ilişkin iddialar üzerine bir açıklama yaptı...
Dikkat çeken ifadeler: Onun ağzından çıkan sözler, Gülen'in sözleri olarak kabul edilirdi
Gündem

Dikkat çeken ifadeler: Onun ağzından çıkan sözler, Gülen'in sözleri olarak kabul edilirdi

İzmir'de yakalanan FETÖ'nün sözde üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci’nin yargılandığı davada, tanıklardan Nurettin Veren, örgüt elebaşısı..
Kardeş halka yönelik kalleş saldırı! Kur'an-ı Kerim okurken öldürüldüler
Dünya

Kardeş halka yönelik kalleş saldırı! Kur'an-ı Kerim okurken öldürüldüler

Afrika'da kardeş halkın bulunduğu Somali'de 5 din adamı Kur'an-ı Kerim okudukları sırada uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybett..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı