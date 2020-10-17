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Aktüel Kırklareli'nde bir ev karantinaya alındı
Aktüel

Kırklareli'nde bir ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 09:19:13 -
Kırklareli'nde bir ev karantinaya alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Camikebir Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir ev için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, karantina kararının gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu bildirildi.

Karantinaya uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

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