  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kırklareli'nde bıçaklı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 12:15:28 -
Kırklareli'nde bıçaklı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bıçaklı saldırıya uğrayan Müsellim köyü muhtarı Kazım Topçu yaralandı.

Kocasinan Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde otomobilinin lastiğini değiştirmek için sıra bekleyen Topçu, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bıçakla yaralanan Topçu, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ne olduğunu anlayamadan 2 kişinin saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırganlardan birinin elinde bıçak, diğerinde silah bulunduğunu iddia eden Topçu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Bu arada, olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliler M.Ö. ve G.Ö'yü gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı