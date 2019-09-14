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Kırklareli'nde "Bağ Bozumu Şenlikleri"

Şenlikler kapsamında "Bağdan Sofraya" yemek yarışması ve yerel tohum takas etkinliği yapıldı, odun ateşinde pişirilen kuru fasulye, kuskus, bulama, pekmezli balkabağı katılımcılara ikram edildi

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:22
Kırklareli'nde "Bağ Bozumu Şenlikleri"

KIRKLARELİ (AA) - "11. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Yayla Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, renkli görüntüler oluşturdu.

Şenlikler kapsamında "Bağdan Sofraya" yemek yarışması ve yerel tohum takas etkinliği yapıldı, odun ateşinde pişirilen kuru fasulye, kuskus, bulama, pekmezli balkabağı katılımcılara ikram edildi.

İlk olarak 24 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen "Bağdan Sofraya" yemek yarışmasında, bağ ürünlerinin kullanıldığı yemek ve tatlılar jürinin beğenisine sunuldu.

Yarışmada, jüriye sunulan Osmanlı saray mutfağı yemeği "mutancana" dikkati çekti.

Jüri tarafından Beyhan Sarıca tarafından yapılan "Üzüm sirkeli papaz yahnisi" birinci, Fatma Yıldız'ın "Göçmen pidesi" ikinci, Nurgül Özen'in "Hardaliyeli kek"i üçüncü seçildi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Belediye Başkan yardımcıları Arda Kolcular ile Burcu Özel tarafından verildi.

Daha sonra köy kadınları tarafından odun ateşinde kuru fasulye, kuskus, bulama, pekmezli balkabağı pişirilerek yapım aşamaları anlatıldı.

Vatandaşların ilgisini çeken etkinlik sonrası, katılımcılara pişirilen yöresel lezzetler ikram edildi.

Ardından yerel tohum takas etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte 50 tohum vatandaşlar arasında takas yapıldı.

Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliklerin ikinci gününün renkli görüntülere sahne olduğunu söyledi.

Şenlikler, yarın düzenlenecek bağ bozumu etkinliğiyle sona erecek.


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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:22
  1. Bağ Bozumu
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