  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırklareli'nde ayağı ipe takılan serçeyi itfaiye kurtardı
Aktüel

Kırklareli'nde ayağı ipe takılan serçeyi itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:57:55 -
Kırklareli'nde ayağı ipe takılan serçeyi itfaiye kurtardı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir apartmandan sarkan ipe takılarak mahsur kalan serçe, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Demirtaş Mahallesi Pazar Çıkmazı Sokak'ta bir binanın çatısından sarkan ipe takılarak havada mahsur kalan serçeyi görenler, durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle kuşa ulaştı.

Kuşun ayağına takılan ipi kesen itfaiye ekipleri, su verdikten sonra serçeyi doğaya saldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polisleri teşkilat sözüyle tehdit etmişti! Teşkilat kim? sorusuna bakın ne cevap verdi
Gündem

Polisleri teşkilat sözüyle tehdit etmişti! Teşkilat kim? sorusuna bakın ne cevap verdi

Tuzla'da maske denetimleri sırasında polisleri tehdit eden Cihan A. isimli vatandaş adliyeye sevk edildi. Sevk işlemleri sırasında sorulan '..
Ameliyattan uyandırılamadı! Acı haber
Aktüel

Ameliyattan uyandırılamadı! Acı haber

Denizli'de kırılan koluna yapılan ameliyattan sonra uyandırılamayan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Ülkelerin devlet başkanları resmen açıkladı! Kötü haberler peş peşe geliyor
Dünya

Ülkelerin devlet başkanları resmen açıkladı! Kötü haberler peş peşe geliyor

Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs durumu ciddileştiriyor. Bazı ülkelerin devlet başkanları durumun kötü olduğunu belirterek, ikinci da..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı