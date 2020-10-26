  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırklareli'nde 760 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Kırklareli'nde 760 litre sahte içki ele geçirildi

3 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 10:24:19 -
Kırklareli'nde 760 litre sahte içki ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 760 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 kişinin piyasaya sahte içki sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 760 litre sahte içki, 2 damıtma düzeneği, 10 kilogram kaçak tütün, 5 bin 50 makaron ile tütün doldurma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!
Gündem

ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fox News'a verdiği röportajda, ABD'li muhabirin "Türkiye sizi savaşa zorluyor" sözlerine "Türkiye biz..
Yaptırım tehdidinde bulunan ABD'den çaresizlik itirafı: İmkanımız kalmadı
Dünya

Yaptırım tehdidinde bulunan ABD'den çaresizlik itirafı: İmkanımız kalmadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Rusya’ya karşı uygulanan aşırı sayıda yaptırımlardan şikayetçi oldu. O’Brien, yeni yap..
Türk ürünleri ''lojistik merkezleri'' ile dünya pazarlarına daha kolay ulaşacak
Ekonomi

Türk ürünleri ''lojistik merkezleri'' ile dünya pazarlarına daha kolay ulaşacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk ürünlerinin dış pazarlara en hızlı ve uygun maliyetlerle ulaştırılmasını amaçlayan yurt dışı lojistik mer..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay