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Kırklareli’nde 500 yıllık caminin kubbelerindeki kurşunlar çalındı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Mimar Sinan’ın inşa ettiği yaklaşık 500 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Cami’nin kubbelerindeki kurşun plakalar çalındı.

10 Eylül 2019 Salı 12:28
Kırklareli’nde 500 yıllık caminin kubbelerindeki kurşunlar çalındı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Mimar Sinan’ın inşa ettiği yaklaşık 500 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Cami’nin kubbelerindeki kurşun plakalar çalındı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 2 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken hırsızlığı fark eden cami cemaatinden biri olan Hasan Paçal, “Bunlarda Allah korkusu yok. Allah korkusu olsaydı bu adi hırsızlığı yapmazlardı” dedi.


Lüleburgaz’da Mimar Sinan’ın ustalık eserlerinden biri olan ve 1569 yılında Padişah Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan Sokullu Mehmet Paşa Cami Külliyesi’nin kubbelerindeki kurşun plakalar 2 hırsız tarafından çalındı. Olayın fark edilmesi üzerine polis tarafından gözaltına alınan hırsızlardan 17 yaşındaki İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer hırsız Ş.G. (21) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Levyeyle sökmüşler


Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre İ.A.(17) ve Ş.G. (21) isimli iki hırsız, camide cemaatin bulunmadığı gece saatlerinde, tarihi caminin kubbesine tırmandı. Etrafta kimsenin olmamasından faydalanan hırsızlar ellerindeki levyeler yardımıyla caminin kubbesinde bulunan tarihi kurşun plakaları bağlantı yerlerinden söktü. Hırsızlar ardından kurşun plakaları satmak amacıyla alarak olay yerinden hızla uzaklaştı.



Sabah fark edildi


Sabah olduğunda camiye gelen cami cemaati, kurşun plakaların yerinden söküldüğünü fark ederek durumu İlçe Müftülüğü’ne bildirdi. Müftülük de yaşanan olayı Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ihbar etti. Yapılan araştırmalar sonucunda teknik takibe başlayan polis ekipleri, kurşun plakaları çaldığı tespit edilen İ.A. ve Ş.G’yi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan zanlılardan İ.A. çıkarıldığı mahkemece “Mabedden hırsızlık” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Fark edilmemesi için iç tarafı sökmüşler


Öte yandan, hırsızların, kurşunları çaldıklarının fark edilmemesi için kubbelerin caminin iç tarafına bakan kurşunlarını çaldığı öğrenildi. Hasan Paçal, yaşanan hırsızlık olayının üzüntü verici olduğunu söyleyerek, “Bunlarda Allah korkusu yok. Umarım en ağır cezayı alırlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:28
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