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Yerel Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 33 yabancı uyruklu yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 09:12:00 -
Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesindeki dört köyde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler Afganistan, Tunus, Suriye ve Fas uyruklu 33 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.

Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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