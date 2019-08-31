Kırklareli'nde 31 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerince, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 3 grup belirlendi. Ekiplerin çalışmasıyla Irak ve Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Bu kişilerin yurt dışına çıkışlarını organize ettiği iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

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