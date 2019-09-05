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Kırklareli'nde 22 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:38
Kırklareli'nde 22 kaçak göçmen yakalandı

Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan iki grup belirlendi.

Ekiplerin çalışmasıyla Afganistan, Pakistan ve Irak uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:38
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  2. Jandarma ekipleri
  3. Bulgaristan
  4. düzensiz göçmenler
  5. Dereköy Sınır Kapısı
  6. Demirköy ilçesi
  7. Afganistan
  8. Pakistan
  9. Irak uyruklu
  10. İl Göç İdaresi Müdürlüğü

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