  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırklareli'nde 2 otomobil çarpıştı: 1'i bebek, 5 yaralı
Aktüel

Kırklareli'nde 2 otomobil çarpıştı: 1'i bebek, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 13:46:23 -
Kırklareli'nde 2 otomobil çarpıştı: 1'i bebek, 5 yaralı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek, 5 kişi yaralandı.

İsmail Tuna idaresindeki 59 HH 223 plakalı otomobil, Alpullu Kavşağı yakınlarında ile Yasin Sallabaş'ın kullandığı 39 ABB 465 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Ali Tuna, Beyza Sallabaş ve Asel Sallabaş (1) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle destek verdiler: Yunanistan ile savaşırsa Türk'ün yanında oluruz
Gündem

Böyle destek verdiler: Yunanistan ile savaşırsa Türk'ün yanında oluruz

Türk askeri ile birlikte Suriye’de terör örgütlerine karşı mücadele eden ÖSO veya yeni adıyla Suriye Milli Ordusu (SMO)'dan Yunanistan ile y..
Övelim derken İP'liğini pazara çıkardılar! Akşener çöpçatan tiyatrosunda başrol oynadı
Gündem

Övelim derken İP'liğini pazara çıkardılar! Akşener çöpçatan tiyatrosunda başrol oynadı

Bir süredir partisinin gençlik kolları tarafından “İşte özlenen Cumhurbaşkanı profili” etiketiyle sosyal medyada PR çalışması yapılan İYİ Pa..
Altın ve dolar yatırımcıları bu haftaya dikkat! İslam Memiş'ten önemli uyarı
Ekonomi

Altın ve dolar yatırımcıları bu haftaya dikkat! İslam Memiş'ten önemli uyarı

Yeniakit.com.tr yayınına katılan Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı