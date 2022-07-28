Kırklareli’nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli’nde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı, Malkoçlar ve Tatlıpınar köylerinde düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada 13 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Bazı kaçak göçmenler Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilip Türkiye’ye geri gönderildiklerini iddia etti.
Jandarmada işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.