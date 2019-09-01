Kırklareli'de ürküten görüntü!

Lüleburgaz'a bağlı Büyükkarıştıran beldesinden geçerek, kirliliği ile Trakya'nın gündeminden düşmeyen Ergene Nehri'ne akan ve halk arasında Kuleli alarak adlandırılan Yuvalı Deresi'nde toplu balıkölümleri görüldü. Bölgede çiftçilik ve hayvancılık yapan vatandaşların hayvanlarının su ihtiyacını karşılayıp, tarlalarını suladığı Yıldız Dağları'ndan doğan deredeki balık ölümleri endişe yarattı. Derede yüzlerce ölü balıkları görenlerin ihbarı ile jandarma ekipleri, incelemede bulunup, konuyu ilettiği Kırklareli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri su ve ölü balıklardan numuneler alarak inceleme başlattı.

Kırklareli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Lüleburgaz ilçemize bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bulunan Yuvalı Deresi'nde yaşanan balık ölümleri nedeniyle ekiplerimizce balık ölümlerinin yaşandığı dereden numuneler alınarak ilgili tüm kurumlarımız tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır" denildi.