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Kırklareli’de kenevir bakımı yaparken yakalandılar

Kırklareli’de 2 şüpheli, yasadışı ekilen kenevir bakımı yaparken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:35:45 -
Kırklareli’de kenevir bakımı yaparken yakalandılar

Kırklareli’de 2 şüpheli, yasadışı ekilen kenevir bakımı yaparken yakalandı.


Kırklareli il merkez-Kızılcıkdere köyü, Kurucutarla mevkiindeki çalılık alanda kenevir ekildiği bilgisi elde edilmesi üzerine jandarma ekiplerince bölge takibe alındı. Akşam saatlerinde bölgede yapılan kontrolde; 7 kök kenevirin bakımını yapan O.Z. ve E.Y. isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin olay yerine geldikleri araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek talimatı doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındıkları öğrenildi.

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