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Kırklareli'de 95 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 95 düzensiz göçmen yakalandı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 16:52
Kırklareli'de 95 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'de Demirköy ve Kofçaz'de yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 6 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. 

Ekipler, operasyonlarda Afganistan, Pakistan, Irak ve İran uyruklu 95 kişiyi yakaladı. 

Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen Z.E. gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 16:52
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Konya
  3. Niğde
  4. Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. Afganistan
  6. Avrupa
  7. İran
  8. Pakistan
  9. Kırklareli
  10. Demirköy

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