Kırklareli'de 25 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.06 Eylül 2019 Cuma 11:52
Turgutbey köyü yakınlarında trafik ve asayiş uygulaması yapan jandarmaekipleri, S.K. yönetimindeki kamyonun kasasındaki Filistinuyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı, şişme bota el konuldu.
Sürücü S.K. gözaltına alındı.
Demirköy ilçesinde de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 3grup belirlendi.
Ardından yapılan çalışmada, Irak ve Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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