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Aktüel Kırklareli Valiliğinden sahte ve kaçak içki uyarısı
Aktüel

Kırklareli Valiliğinden sahte ve kaçak içki uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:01:13 -
Kırklareli Valiliğinden sahte ve kaçak içki uyarısı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği, sahte ve kaçak içki konusunda vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde ülke genelinde olduğu gibi Kırklareli'nde de sahte ve kaçak içkiden ölümlerin yaşandığı belirtildi.

Vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sahte ve kaçak ürünlerden dolayı daha fazla can kaybı yaşanmaması için tüm vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalılar. Bu tür sahte ve kaçak ürünleri ivedilikle ihbar etmelerini önemle rica ederiz."

Dün Lüleburgaz ilçesinde metil alkol zehirlenmesi sonrası hastanede tedavi gören Derya A. (24) hayatını kaybetmişti.

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