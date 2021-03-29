Kırklareli Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kırklareli imsak ve iftar vakti ne zaman?

Ramazan ayında oruç tutmak çok büyük sevaptır. Özürsüz oruç tutmamak ise büyük bir günahtır. Konuyla ilgili Tirmizi’nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte “Özürsüz, Ramazanda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz” buyrulmuştur. İşte Ramazan ayıyla ilgili merak edilen soruların cevabı…

Diyanet Kırklareli İmsakiyesi 2021

Kırklareli'de ilk imsak 04.55'de ilk iftar 19.56'da olacak

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi