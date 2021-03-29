  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Kırklareli Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kırklareli imsak ve iftar vakti ne zaman?
Oruç

Kırklareli Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kırklareli imsak ve iftar vakti ne zaman?

Ramazan ayı son yıllarda yaz mevsimine denk geliyordu. Ancak artık yavaş yavaş ilkbahar mevsimine doğru kaymaya başladı. Bunun sebebi hicri yılların miladi yıllardan kısa olmasıdır. Ramazan ayının yaklaşması sebebiyle en çok merak edilen konulardan birisi imsak ve iftar vakitleridir. Peki, Kırklareli Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kırklareli imsak ve iftar vakti ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 15:22:00 -
Kırklareli Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kırklareli imsak ve iftar vakti ne zaman?

Ramazan ayında oruç tutmak çok büyük sevaptır. Özürsüz oruç tutmamak ise büyük bir günahtır. Konuyla ilgili Tirmizi’nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte “Özürsüz, Ramazanda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz” buyrulmuştur. İşte Ramazan ayıyla ilgili merak edilen soruların cevabı…

Diyanet Kırklareli İmsakiyesi 2021

Kırklareli'de ilk imsak 04.55'de ilk iftar 19.56'da olacak

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan anlamlı ziyaret!
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan anlamlı ziyaret!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, terör örgütü PKK'nın evlatlarını kaçırdığı aileleri ziyaret etti. Diyarbakır'da HDP ve PKK'ya tepkiler büy..
Kanal savaşları başladı... BAE ve İsrail harekete geçmeye hazırlanıyor!
Gündem

Kanal savaşları başladı... BAE ve İsrail harekete geçmeye hazırlanıyor!

Süveyş Kanalı'nda karaya oturup küresel deniz ticaretini kilitleyen "The Ever Given" gemisi yeni kanal, yol ve alternatif güzergah savaşları..
Porsche’dan büyük atak! Türkiye’yi dev bir ağa dönüştürecek
Teknoloji

Porsche’dan büyük atak! Türkiye’yi dev bir ağa dönüştürecek

Porsche Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, Türkiye'de elektrikli araç yatırımlarına değinerek, 2020 yılında, müşterileri ve tüm elektrikli ara..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay