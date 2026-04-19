Gözaltındaki eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme!

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Erzurum'daki işlemleri devam ederken gözaltı süresinin bir gün uzatıldığı öğrenildi. Gülistan Doku’nun ablası valinin eşi için de tutuklama dilekçesi verdiklerini söyledi.

Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeniden açılan dosyada elde edilen yeni deliller doğrultusunda başlatılan süreçte gözaltı ve tutuklama kararları alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku’nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 10’u tutuklandı.

VALİ GÖZALTINDA: SÜRE UZATILDI

Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 17’sinde Elazığ’da gözaltına alındıktan sonra Erzurum’a sevk edildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Sonel hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlaması bulunuyor.

Doku ailesinin avukatı da bugün savcılığa başvurarak Sonel ve eşinin tutuklanmasını talep etti.

AÇIĞA ALINMIŞTI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce Erzurum Valiliği görevinde bulunan Sonel hakkında gözaltı kararı verilmiş, İçişleri Bakanlığı tarafından da açığa alınmıştı.

Aynı soruşturma çerçevesinde, Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarının silindiğinin ortaya çıkmasının ardından dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de Bursa’da gözaltına alınmıştı.

SONEL’İN ANNESİ HAKKINDA DİLEKÇE VERİLDİ

Gülistan’ın ablası Aygül Doku da tutuklanan Mustafa Türkay Sonel’in annesi H.S. hakkında da şikayetçi olduklarını belirterek, “Avukatımız, katilin annesi ve örtbasçı babası Tuncay Sonel’in eşi hakkında da tutuklama talebinde bulundu. Çünkü o katil ve tecavüzcünün annesi de oğlunun kızımızı öldürdüğünü biliyordu. En ağır şekilde müebbet almalarını istiyoruz, adalete inanıyoruz” dedi.

