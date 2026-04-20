Ekonomi Hürmüz aç kapa yaparken... Türkiye faiz kararını verecek
Hürmüz aç kapa yaparken... Türkiye faiz kararını verecek

Hürmüz aç kapa yaparken... Türkiye faiz kararını verecek

Hürmüz Boğazı etrafındaki gerilimle dalgalanan piyasalarda, petrol fiyatları sert dalgalanırken, gözler hem ABD-İran-İsrail hattından gelecek açıklamalara hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu hafta açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler, küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’ndaki, ‘abluka’ girişimiyle yükselen risk algısı, haftanın son işlem gününde İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan tüm ticari gemilerin geçebileceğini açıklamasıyla yatışmıştı ancak hafta sonu Hürmüz’ün yeniden kapatıldığının açıklanması risk algısını yeniden yukarı taşıdı.

 

Hürmüz’ün açılmasıyla petrolde sert düşüş yaşanmış, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4 azalarak 88,2 dolara gerilemişti. Yeni haftanın ilk işlem gününde piyasaların yönü ABD-İran-İsrail üçgeninden gelecek yeni açıklamalara göre şekillenecek. Öte yandan bu hafta gözler yurt dışındaki yoğun veri gündeminin yanı sıra yurt içinde çarşamba günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) vereceği faiz kararında olacak. Ekonomistler, TCMB’nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hüseyin Yavuz

Faiz kararı alırken aman dikkat; güzide bankalarımız sakın zarar etmesin; ayağına taş değmesin.
