Saadet Partisi'nden CHP'li belediyelere 'Pavyon' tepkisi: Günah tartışması yeniden alevlendi
Gazeteci Zekeriya Say, bugün kaleme aldığı yazısında CHP’li belediyelerde son dönemde yaşanan iddiaları ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın bu duruma yönelik eleştirilerini değerlendirdi. Say, geçmişten günümüze örnekler vererek, CHP ve pavyon kültürü arasındaki iddiaları gündeme taşıdı.
Mahmut Arıkan’dan sert eleştiriler
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın, CHP’li belediyelerdeki yönetim anlayışına yönelik "Belediye makamlarını pavyona çevirdiler" ve "Belediye koridorlarını Dallas’a, sokakları Teksas’a çevirdiler" ifadelerini hatırlatan Say, bu çıkışın Saadet Partisi’nin geçmişteki tutumuyla çeliştiğini savundu. Yazıda, eski Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun "CHP’ye işleyecek günah mı bıraktınız?" sözlerine atıfta bulunularak, gelinen noktanın şaşırtıcı olduğu ifade edildi.
Tarihi ve güncel iddialar sıralandı
Zekeriya Say, yazısında CHP’nin tek parti döneminden yakın tarihe kadar olan süreçteki bazı olayları kronolojik olarak sıraladı:
- Tarihi Camiler: Kâtip Mustafa Çelebi Camii ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii’nin bir dönem gazino ve eğlence mekanı olarak kullanıldığı iddialarına yer verildi.
- Siyasi Söylemler: Eski milletvekilleri Şahin Mengü ve Kemal Anadol’un Meclis çalışmalarındaki "pavyon kültürü" ve "gece çalışma" üzerine yaptıkları geçmiş açıklamalar hatırlatıldı.
- Kurultay ve Yerel Yönetim İddiaları: 38. Olağan Kurultay sürecinde bazı delegelerle ilgili ortaya atılan iddialar ile Uşak ve Bolu gibi belediyelerde yaşanan güncel tartışmalar yazının odak noktasını oluşturdu.
"Ahlaki duruş korunmalı"
Yazının sonunda, belediyeciliğin sadece fiziksel hizmetlerden ibaret olmadığı, ahlaki duruşun da korunması gerektiği vurgulandı. Say, Saadet Partisi’nin yeni yönetiminin CHP’ye yönelik bu sert eleştirilerinin, geçmişteki ittifak süreçleri göz önüne alındığında siyaset arenasında yeni bir tartışma başlatacağını öne sürdü.
