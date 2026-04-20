20 Nisan 1897: Ömer Lutfi Efendi'nin vefatı (Osmanlı Şeyhülislâmı) Avrupa basınından Türkiye itirafı! Sonunda kabul ettiler Bulgaristan’da seçim sonuçları! Rumen Radev’in koalisyonu sandıktan açık farkla çıktı Pezeşkiyan'dan ABD ve Siyonist rejime sert uyarı: "Toprak bütünlüğümüzü savunacağız" Sağlık ekibi ölümden döndü! Batı Yaka’da ambulansa saldırı Washington'dan Tahran'a ağır darbe! Trump bizzat duyurdu Ömer Tayyip Erdoğan’dan dünyaya mesaj! Bilal Erdoğan'ın oğlunun ingilizcesi dikkat çekti Üç alanda işbirliği kararı! İsrail-Arjantin hattında yeni hamle Pakistan ile İran arasında kritik temas! Şerif ile Pezeşkiyan 45 dakika görüştü Dünya böyle gitmez! Numan Kurtulmuş'tan İstanbul'da küresel sisteme neşter!
Saadet Partisi'nden CHP'li belediyelere 'Pavyon' tepkisi: Günah tartışması yeniden alevlendi
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Gazeteci Zekeriya Say, bugün kaleme aldığı yazısında CHP’li belediyelerde son dönemde yaşanan iddiaları ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın bu duruma yönelik eleştirilerini değerlendirdi. Say, geçmişten günümüze örnekler vererek, CHP ve pavyon kültürü arasındaki iddiaları gündeme taşıdı.

Mahmut Arıkan’dan sert eleştiriler

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın, CHP’li belediyelerdeki yönetim anlayışına yönelik "Belediye makamlarını pavyona çevirdiler" ve "Belediye koridorlarını Dallas’a, sokakları Teksas’a çevirdiler" ifadelerini hatırlatan Say, bu çıkışın Saadet Partisi’nin geçmişteki tutumuyla çeliştiğini savundu. Yazıda, eski Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun "CHP’ye işleyecek günah mı bıraktınız?" sözlerine atıfta bulunularak, gelinen noktanın şaşırtıcı olduğu ifade edildi.

Tarihi ve güncel iddialar sıralandı

Zekeriya Say, yazısında CHP’nin tek parti döneminden yakın tarihe kadar olan süreçteki bazı olayları kronolojik olarak sıraladı:

  • Tarihi Camiler: Kâtip Mustafa Çelebi Camii ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii’nin bir dönem gazino ve eğlence mekanı olarak kullanıldığı iddialarına yer verildi.
  • Siyasi Söylemler: Eski milletvekilleri Şahin Mengü ve Kemal Anadol’un Meclis çalışmalarındaki "pavyon kültürü" ve "gece çalışma" üzerine yaptıkları geçmiş açıklamalar hatırlatıldı.
  • Kurultay ve Yerel Yönetim İddiaları: 38. Olağan Kurultay sürecinde bazı delegelerle ilgili ortaya atılan iddialar ile Uşak ve Bolu gibi belediyelerde yaşanan güncel tartışmalar yazının odak noktasını oluşturdu.

"Ahlaki duruş korunmalı"

Yazının sonunda, belediyeciliğin sadece fiziksel hizmetlerden ibaret olmadığı, ahlaki duruşun da korunması gerektiği vurgulandı. Say, Saadet Partisi’nin yeni yönetiminin CHP’ye yönelik bu sert eleştirilerinin, geçmişteki ittifak süreçleri göz önüne alındığında siyaset arenasında yeni bir tartışma başlatacağını öne sürdü.

‘Terör örgütü Hamas’ diyen mi ‘Hamas Kuva-yi Milliye’ diyen mi? Saadet partisi yönetimine sorular: Gaflet uykusundan uyanın!
Karahasanoğlu’ndan Saadet Partisi’ne 1974 göndermesi: "Mecburiyet mi, tercih mi?"
Yorumlar

Batılı devletler ve biz

Kanun ve kurallara uymayan yabanci menseili sosyal medya şirketleri 200 milyar dolar vergi dışı Türkiye'den reklam parasi alıp genclerimizi zehirlerken avrupa bütün sosyal medya sirketlerini meta X instegrsm tiktok telegram youtuve ve ABD tiktok telegram bu sosyal medya kurumları azıcık kurala uymasa her biri 10 milyarlarca dolar tek kalemde ceza kesiyor yada tamamen bu sosyalmedyalari yayını kapatıyor bizde bu sirketleri kurala uymadiginda kesinlikle herbirine ayrı ayri 10 milyarlarca dolar ceza kesip bu sosyal medyalarin Türkiye'ye olan yayınlarını kesinlikle kapatmaliyiz ayrıca Türkiye kendi sosyal medyasi Nsosyal ve yaay ülke içi ve dışında yogun çalışıp buyutup gelistirmeli ve yerli milli yeni sosyal internet ve dijital medyalar açmalıyız dijital TV nefilixs gibi ahlaki ve kurallara uymayan kanallarinda ağır ceza verilip ve Türkiye yayin bandı iptal edilip yerinede tabi gibi yerli milliler getirilmeli

YILMAZ DURMUŞ

Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün atasözü ile inandığın gibi yaşayamaz isen, yaşadığın gibi inanmaya başlarsın sözü birlikte değerlendirildiğinde Saadet partisinin düştüğü çukurun fatkında değil diyebiliriz. Mevcut temsil ettikleri milli görüş idealleri ile CHP yapışık ikizleri oynarken bulundukları perişan durumu değerlendirmekten aciz olanlardan ülkeye fayda gelmez. Hani pis kokulu bir yere girdiğinizdeki ilk tepkiniz cerçevesinde oradan uzaklaşmaz orada kalmaya devam ederseniz zamanla o pis kokulara alışır, hiç koku yokmuşcasına durmaya devam edersiniz. Şimdilerde başta Saadet partisi olmak üzere Yeniden Refah, Deva, Gelecek, İyi Parti, Anahtar Partisi, Demograt Parti ve benzeri sağ söylemli partilerin ülkeleye faydası olmadığı gibi çokça zararı olan ve zarar vermeye devam eden CHP ile kolkola yürümelerini hangi mantıkla izah edebilirsiniz
