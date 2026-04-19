Ağzından köpükler saçıldı: Cemil Tugay’dan AK Partili kadın üyeye terbiyesizlik!
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, meclis görüşmeleri sırasında tartıştığı AK Partili kadın meclis üyesine "sahtekar" diye bağırarak parmak sallaması mecliste tansiyonu yükseltirken Tugay’ın terbiyesizliği sosyal medyada da büyük tepki çekti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplantısında 2025 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Gergin geçen toplantıya İzmir Büyükkşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.
Toplantıda CHP'li Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Partili kadın meclis üyesi arasında tartışma çıktı. Tugay, daha sonra tartışmanın dozunu daha artırarak meclis üyesine 'sahtekar' diye bağırıp parmak salladı.
İKİ GRUP ARASINDA GERGİNLİK ÇIKTI
Tugay'ın terbiyesizliği sonrası AK Parti sıralarından tepkiler yükseldi. Daha sonra ise AK Partili ve CHP'li vekiller arasında sözlü tartışmanın başladığı görüldü. Yaşanan tartışmaya ilişkin görüntüler, sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar, terbiyesiz üslubu nedeniyle Cemil Tugay'ı sert şekilde eleştirdi.
Gündem
Gürsel Tekin'den CHP Genel Merkezi'ne veryansın! Ben utandım siz utanmadınız mı? Özgür Bey yoksa sende mi ortaksın?
Gündem
CHP'li belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasında şok detaylar! 'Ne kadar yonttular seni? 6,5 milyon dolar'
Gündem
CHP’den istifa eden belediye başkanından zehir zemberek açıklamalar: "CHP'de her türlü hırsızlık, ahlaksızlık var biraz da sorgulayın"
Gündem
CHP’de Porno skandalı! Özgür Özel’in de kaseti var iddiası: Özkan Yalım’ın otelinde kalan bazı CHP Milletvekillerine ait 254 Adet Gizli Kayıt