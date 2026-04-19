Ağzından köpükler saçıldı: Cemil Tugay’dan AK Partili kadın üyeye terbiyesizlik!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplantısında 2025 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Gergin geçen toplantıya İzmir Büyükkşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.

Toplantıda CHP'li Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Partili kadın meclis üyesi arasında tartışma çıktı. Tugay, daha sonra tartışmanın dozunu daha artırarak meclis üyesine 'sahtekar' diye bağırıp parmak salladı.

İKİ GRUP ARASINDA GERGİNLİK ÇIKTI

Tugay'ın terbiyesizliği sonrası AK Parti sıralarından tepkiler yükseldi. Daha sonra ise AK Partili ve CHP'li vekiller arasında sözlü tartışmanın başladığı görüldü. Yaşanan tartışmaya ilişkin görüntüler, sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar, terbiyesiz üslubu nedeniyle Cemil Tugay'ı sert şekilde eleştirdi.